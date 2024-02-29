Taksim’deki tarihi okulda duman paniği

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki tarihi Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde saat 13.00 sıralarında okulun havalandırma boşluğundan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların dersliklere dolması ile birlikte okulda yangın alarmı devreye girdi. Ders işleyen öğrenciler önce camları açsa da duman gelmeye devam etti. Okul idaresi hemen öğrencileri tahliye ederek okuldan uzaklaştırdı. Dumanın giderek artması üzerine olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi kazan dairesini ve çevreyi kontrol etti. Herhangi bir yangına rastlanmadı. Dumanın yükseldiği alanın okulun havalandırma boşluğundan kaynaklandığı ve buraya atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı yangın büyümeden söndürüldüğü kaydedildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınırken öğrenciler evlerine gönderildi.