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Giriş Tarihi: 2.1.2022

Taksimetre ayarına fahiş fiyatlandırma

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Taksimetre ayarına fahiş fiyatlandırma
İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 36.2'lik zammın ardından taksi sürücüleri, yılın ilk sabahı tarife güncellemek için Bağcılar'da taksimetre ayarı yapan firmaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi. Taksiciler, güncelleme için bin 250 TL, mühür parası olarak da 132 lira istenmesine tepki gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvuruda bulundu.

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Taksimetre ayarına fahiş fiyatlandırma
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