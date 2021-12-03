Taksinin çarptığı büyükbaş hayvan öldü

Kaza, 01.00 sıralarında Eyüpsultan Hasdal- Kemerburgaz bağlantı yolu Odayeri Sapağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Savaş Uzun'un kullandığı 34 TFT 55 plakalı taksi, yol üzerinde başı boş halde bulunan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan büyükbaş hayvan öldü. Hayvana çarpan takside de hasar oluştu.
ÖLEN BÜYÜKBAŞ HAYVANI BELEDİYE KALDIRDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan taksi çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken ölen büyükbaş hayvan belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.