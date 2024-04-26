Talha’nın Togg hayali gerçek oldu

Aksaray'da ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Talha'ya henüz 5 yaşındayken lösemi teşhisi konuldu. 2.5 yıl boyunca çoğunluğu kemoterapi olmak üzere yoğun tedavi sürecine giren Talha, hastalığı yendi. 9 ayı hasta olmadan geçiren Talha'nın rahatsızlığı yeniden nüksetti. Geçtiğimiz yıl yeniden hastaneye yatan ve 7 ay kadar bu şekilde tedavi gören Talha'nın kontrolleri devam ediyor. Okula gidemediği için 3 yıldır evde eğitim alan Talha Mutlu'nun bir de hayali var. Türkiye'nin milli gururu olan Togg ile gezmek isteyen Talha'nın bu hayalini Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Talha'yı evinde ziyaret eden Vali Kumbuzoğlu, Galatasaray taraftarı olan Talha'ya forma hediye etti. Daha sonra Talha'yı makam aracı olan Togg'a bindiren Vali Kumbuzoğlu, birlikte şehir turu attı.