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Giriş Tarihi: 24.4.2023 14:04 Son Güncelleme: 24.4.2023 14:48

Talus, Osmangazi Köprüsü'nün rekorunu paylaştı

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Osmangazi Köprüsünde ki geçiş rekorunu "Kim geçecek, ne işe yarayacak diye engellemeye çalıştıkları Osmangazi Köprüsü’nden Ramazan Bayramı’nın 2.günü 87 bin 352 araç geçti" sözleri ile paylaştı.

ABBAS ÇAKAR
Talus, Osmangazi Köprüsü’nün rekorunu paylaştı

Muhalefet tarafından, yapılırken sürekli eleştirilen ve zaman zaman gündeme getirilen Osmangazi Köprüsü'nün ne kadar gerekli olduğu, Ramazan Bayramı'nda ki araç geçiş sayısı ile bir kez daha ortaya çıktı. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsünde 40 bin araç sınırı, 2022 temmuz ayı itibarı ile aşılmıştı. Geçtiğimiz yılın verilerine göre köprüde günlük ortalama 45 bin araç geçtiği açıklandı.

KİM GEÇECEK DİYE ENGELLEMEYE ÇALIŞMIŞLARDI

Ramazan Bayramının ikinci gününde ise Osmangazi Köprüsündeki geçiş rakamları adeta rekora koştu. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ramazan Bayramının ikinci gününde köprüde 87 bin 352 araç geçtiğini duyurdu. Başkan Talus paylaşımında, "Kim geçecek, ne işe yarayacak diye engellemeye çalıştıkları Osmangazi Köprüsü'nden Ramazan Bayramı'nın 2.Günü 87 bin 352 araç geçti. İnsanımıza zaman kazandırması, rahat ulaşım imkanı sunmasının yanında, şehrimizin içinden geçen araç sayısını azaltması bakımından da bu yatırımın ne kadar faydalı olduğunu unutmamalıyız. Tüm hemşerilerimize hayırlı haftalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Talus, Osmangazi Köprüsü'nün rekorunu paylaştı
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