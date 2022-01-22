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Giriş Tarihi: 22.1.2022

Tam doz aşılılarda ölüm oranı 48 kat daha düşük

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Tam doz aşılılarda ölüm oranı 48 kat daha düşük

Okulların tatil olmasıyla Kovid vaka sayısının artmasını bekleyen uzmanlar Omicron’a karşı uyardı: Hatırlatma dozunu mutlaka yaptırın

Omicron varyantıyla birlikte vaka sayıları dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla artıyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte vakaların daha da artacağı belirtilirken, uzmanların hatırlatma dozunun Omicron'a karşı önemli bir tedbir olduğunu vurguladı.



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Aşılar, Kovid sürecinde en güçlü silahımız. Ancak bu silahın hatırlatma dozlarıyla devamlılığının sağlanması gerekiyor. Bazı hastalıklarda aşılar ömür boyu korurken Kovid gibi hastalıklarda ise ara ara yapılıp vücuda hatırlatılması gerekiyor. "Geçen seneden aşılıyım" diye düşünmemek lazım. Örneğin, tetanos aşısının 10 yılda bir hatırlatma dozunun yaptırılması gerekiyor. Çünkü insan vücudu tetanosu unutuyor.



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan: Aşılar, hem yoğun bakım hem de hastaneye yatış ihtiyacını ciddi ölçüde azaltıyor. Hangi varyant olursa olsun tam doz aşılı bireyler bulaşsa dahi hastalığı daha hafif geçiriyor. Hatırlatma dozları bu yüzden çok önemli.



Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Tam doz aşılılarda ölüm oranları 48 kat daha düşük. Uzun dönem Kovid semptomları ise aşı olanlarda yüzde 80 daha az. 1918'de İspanyol gribinden 70 milyon kişi hayatını kaybetti. Kovid'den ise şimdiye kadar 5 milyon kişi hayatını kaybetti. Aşılar olmasaydı belki de 100 milyon kişi ölebilirdi.

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Tam doz aşılılarda ölüm oranı 48 kat daha düşük
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