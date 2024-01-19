Tam kusurlu bulundu bir ayda tahliye oldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve halk arasında 'Ölüm Kavşağı' olarak adlandırılan yerde 5 ay önce meydana gelen kazada mermer yüklü tırın çarptığı aracın sürücüsü Oğuzhan Türkoğlu (23) öldü. Kazayla ilgili soruşturma sürürken sürücü ile ilgili bir şok gerçek ortaya çıktı. Kazada ışık ihlali yapan ve tam kusurlu olan tır sürücüsü Salih Yağlı'nın (34) 1 ay cezaevinde kaldıktan son tahliye edildiği belirlendi. Trafik ekiplerinin hazırladığı kaza tespit tutanağına göre, Salih Yağlı'nın, 'Kırmızı ışık kuralına uymamak' ve 'Aracın hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak' kurallarını ihlal ettiği ve kusurlu olduğu, Oğuzhan Türkoğlu'nun ise kusurunun olmadığı belirtildi. 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 6 Ağustos günü tutuklanarak cezaevine konulan Yağlı'nın 5 Eylül günü Şarkışla Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturmanın Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğü belirtildi.