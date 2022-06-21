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Giriş Tarihi: 21.6.2022 14:53

Tamamı yabani ve egzotik! 14 ilde ele geçirildiler…

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tamamı yabani ve egzotik! 14 ilde ele geçirildiler…

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda hayvan kaçakçılığı yapan 62 kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri iki milyon 739 bin 375 lira olduğu ifade edilen 303 adet yabani ve egzotik hayvan ele geçirildi. Koruma altına alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul merkezli Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Niğde, Sakarya ve Samsun'da 62 adrese hayvan kaçakçılığı operasyonu düzenledi.

Canlı egzotik hayvan ve yabani hayvan kaçakçılığı yapıldığı saptanan adreslerde hayvan kaçakçılığı yapan 62 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 52 adet farklı türde papağan, kara akbaba, dört tavus kuşu, 25 kanarya, 55 Himalaya Sakası, Kızıl Şahin, yedi Boğa Yılanı, 24 adet Leopar Gecko, dört Iguana, 10 Sakallı Ejder, iki Su Semenderi, sincap, 18 Pomerian Cinsi Köpek, dört Scothish British cinsi kedi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Toplamda 303 adet canlı egzotik hayvan ve yabani hayvan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ele geçirilen yabani ve egzotik hayvanların piyasa değerinin iki milyon 739 bin 375 lira olduğu ve düzenlenen operasyonun Türkiye genelinde geniş kapsamlı olarak yapılan ilk hayvan kaçakçılığı operasyonu olarak tarihe geçtiği vurgulandı.

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Tamamı yabani ve egzotik! 14 ilde ele geçirildiler…
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