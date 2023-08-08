TAMGAKUT, AFAD Akreditasyonu Sertifika almaya hak kazandı

Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği (TAMGAKUT), İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı'nın aylar süren zorlu eğitim sürecinin ardından girdikleri sınavdan başarı elde ederek Kentsel Arama Kurtarma Arması ve Akreditasyon Sertifikalarını almaya hak kazandı. TAMGAKUT ekibini tebrik eden Genel Başkan Yağız Kızılkaya; "Tüm ekibimle gurur duyuyorum. Ekip, doğal afetlerde vatandaşların ve tüm mazlumların yardımına koşmaya devam edecek" dedi.



Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde büyüklüğü 7,7 olan bir deprem ardında da saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen yeni bir deprem meydana geldi.

Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın içinde olduğu 11 ili ve yaklaşık 14 milyonluk bir nüfusu etkilerken 50 bin vatandaşımızı da kaybettik. Büyük Marmara Depreminden 23 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 'Asrın Felaketi' olarak kayıtlara geçti.

DEVLET ÜSTÜN MADALYASI VERİLDİ

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından mağduriyetlerin giderilmesi, depremzedelerin her türlü ihtiyacının hızlıca karşılanması için seferberlik ilan edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde fedakârlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleri arasında bulunan Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği (TAMGAKUT) Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı verdi.

TAMGAKUT DEPREM 152 VATANDAŞIMIZI KURTARDI

TAMGAKUT Genel Başkanı Yağız Kızılkaya ve ekibi, Hatay'ın Antakya, İskenderun, Aruz İlçeleri başta olmak üzere Kahramanmaraş, Malatya illerinde 80 kişiden oluşan ekiple enkazlara arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekibin özverili çalışmasında 152 vatandaşımızı sağ olarak kurtarırken 80 kişinin de cansız bedenine ulaştı.