Haberler Yaşam Haberleri TAMGAKUT, AFAD Akreditasyonu Sertifika almaya hak kazandı
Giriş Tarihi: 8.8.2023 15:14

TAMGAKUT, AFAD Akreditasyonu Sertifika almaya hak kazandı

Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği (TAMGAKUT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılım gösterdiği, deprem felaketinde fedakârlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerine verilen Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı Tevcih Töreni’nde ödül aldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
TAMGAKUT, AFAD Akreditasyonu Sertifika almaya hak kazandı

Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği (TAMGAKUT), İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı'nın aylar süren zorlu eğitim sürecinin ardından girdikleri sınavdan başarı elde ederek Kentsel Arama Kurtarma Arması ve Akreditasyon Sertifikalarını almaya hak kazandı. TAMGAKUT ekibini tebrik eden Genel Başkan Yağız Kızılkaya; "Tüm ekibimle gurur duyuyorum. Ekip, doğal afetlerde vatandaşların ve tüm mazlumların yardımına koşmaya devam edecek" dedi.

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde büyüklüğü 7,7 olan bir deprem ardında da saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen yeni bir deprem meydana geldi.

Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın içinde olduğu 11 ili ve yaklaşık 14 milyonluk bir nüfusu etkilerken 50 bin vatandaşımızı da kaybettik. Büyük Marmara Depreminden 23 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 'Asrın Felaketi' olarak kayıtlara geçti.

DEVLET ÜSTÜN MADALYASI VERİLDİ

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından mağduriyetlerin giderilmesi, depremzedelerin her türlü ihtiyacının hızlıca karşılanması için seferberlik ilan edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde fedakârlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleri arasında bulunan Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği (TAMGAKUT) Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı verdi.

TAMGAKUT DEPREM 152 VATANDAŞIMIZI KURTARDI

TAMGAKUT Genel Başkanı Yağız Kızılkaya ve ekibi, Hatay'ın Antakya, İskenderun, Aruz İlçeleri başta olmak üzere Kahramanmaraş, Malatya illerinde 80 kişiden oluşan ekiple enkazlara arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekibin özverili çalışmasında 152 vatandaşımızı sağ olarak kurtarırken 80 kişinin de cansız bedenine ulaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Transfer görgüsüzlüğü" diyerek sitem etti
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Akbelen'deki provokasyonlara sert tepki
SON DAKİKA HABERİ | Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti
Üzerine ağaç devrilen kadın doktor hayatını kaybetti! Talihsiz kadının son paylaşımı dikkat çekti
İYİ Parti ve CHP ile ilgili bomba '26 Ağustos' kulisi! Meral Akşener: Yerel seçimlere ayrı gireceğiz
CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?
Hangi yüzle geldin çocuk!
Bodrum feryat ediyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde şiddeti önlemek için yeni uyarı sistemi devreye alınıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
TAMGAKUT, AFAD Akreditasyonu Sertifika almaya hak kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA