Tanık’tan Çeşme’yi uçuracak 68 proje

Çeşme'de bir otelde düzenlenen ve 500'ün üzerinde konuğun katıldığı tanıtım toplantısına AK Parti İzmir Milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Alpay Özalan, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Çeşme'de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yılı 1881 yılında kurulmuş olan Çeşme Belediyesi'nin Hakk'a yürüyen bütün belediye başkanlarını saygı ve rahmetle anarak başlayan, tüm başkanlara teşekkür eden Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık "Değerli hemşerilerim ben şu anda 12 bin yıllık tarihi olan bir ilçenin belediye başkan adayı olarak karşınızdayım. Çeşmemizin artık kaybedecek 1 saniye vakti yok. Sorunları birikti ve ivedi çözüm bekliyor. Bizler dertlere derman olmaya, tüm sorunları çözmeye geliyoruz. Cennet Çeşmemizin ihtiyaçlarını katılımcı bir belediyecilik modeliyle, tüm paydaşları dahil ederek, konuları omuz omuza değerlendirerek, halkımızın isteklerine kulaklarımızı kapatmadan onların da kararın bir parçası olmasını sağlayarak, üretken belediyeciliğin en güzel örneğini Çeşmede yaşama geçirmek için buradayız" dedi. Çeşme'nin 25 mahallesine adil, şeffaf ve dürüst bir belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini kaydeden Tanık sözlerini şöyle sürdürdü: "Çeşmemiz, fiziksel, coğrafi ve kültürel mirasıyla Türkiye'nin dünyaya açılan bir kapısı ve bir dünya markası. Bizler bu markayı yüceltmeye bu yıldızı parlatmaya geliyoruz. Bizler artık sorunların değil, huzur, mutluluk, güzellik ve bereketin konuşulacağı, 4 mevsim yaşayan ve 4 mevsim yaşanan bir Çeşme için geliyoruz. Sergileyeceğimiz belediyecilik anlayışımızla bunu başaracağımızdan eminim ve sağlam adımlarla bu hedefe doğru ilerliyoruz."

TÜRKİYE'NİN EN GÖZDE TATİL YERLERİNDEN

Çeşme'nin Türkiye'nin en gözde tatil bölgelerinden biri olduğunu kaydeden Esat Tanık, kongre turizmi, termal turizm, agroturizm başlıklarında alanında uzman bir ekiple hazırladıkları prestij projeleriyle ilçenin dünya çapında sayılı tatil bölgelerinden biri haline geleceğini dile getirdi.

4 MEVSİM YAŞAM

1 Nisan'dan itibaren kolları sıvayacaklarını ve ilk iş olarak altyapı çalışmalarına başlayacaklarını belirten Tanık, "Ulaşım altyapımızın yanı sıra; su ve kanalizasyon sorunumuz da herkesin bildiği bir gerçek. Isınma ve sıcak su ihtiyaçları için de doğalgazı getiriyoruz. Yaz sezonu boyunca şartlar elverdiği oranda kimseyi mağdur etmeden herkesin mutlu olacağı şekilde bu işleri yapacağız. Her mahallemize toplu ulaşımla gidilmesini sağlayacağız. Yaya ve bisiklet yolları, engelliler için sesli ve ışıklı işaretçiler, katlı ve yeraltı otopark gibi çözümlerimiz var. Çeşme gişeleri kaldırılarak yaşanan trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracağız. Özetle 4 mevsim yaşam Çeşme'de başlıyor" diye konuştu.

'EMEKKENT İLE DAR GELİRLİYE 5 BİN KONUT

Çeşme'yi terk etmek istemeyen ilçenin yerli halkı için de sosyal konut projelerini hayata geçireceklerini açıklayan Esat Tanık, "Öncelikle Musalla, Ovacık ve Çakabey mahallelerinde bin konuttan oluşan projemizi başlatacağız. İlçemize gelen ve kiraların yüksekliği nedeniyle tayin isteyen memurların yaşam koşullarını kolaylaştırarak sürdürülebilir bir kamu hizmetini yerine getireceğiz. Görev süremiz boyunca ilçemize kazandıracağımız 5 bin sosyal konutla Çeşme'nin gençleri artık kiralar nedeniyle ata toprağını satıp gitmeyecek. Böylece kira öder gibi ev sahibi olacak. Ayrıca Çeşme Halk Ekmek hayata geçirilerek, vatandaşların uygun fiyata ekmek alması sağlanacak" diye konuştu.

ENGELLER KALKACAK

Engelsiz Yaşam Merkezi çalışmalarında sona geldiklerine aktaran Tanık, "Bu merkezde engelli vatandaşlarımızın vakit geçirebilecekleri, sosyal açıdan güçlenecekleri; hobilerin yanı sıra; meslek de edinebilecekleri bir yaşam alanı kuracağız. Merkezin içinde kütüphane, hobi odaları, spor salonu, mutfak atölyesi, meslek edinme odaları, fizik tedavi birimleri, engelsiz kondisyon ve oyun alanları ile engelsiz hobi bahçesine yer vereceğiz. Kamuya ait yol, otopark, trafik ışıkları gibi alanları da engellilerimiz için yeniden düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇEŞME'YE SPOR ADASI

'Spor Adası' ile özellikle kış aylarında yabancı ve yerli futbol kulüplerini ağırlayacaklarını, kite ve windsurf merkezi kurarak deniz turizmini çeşitlendireceklerini belirten Esat Tanık, Alaçatı ve Çakabey'e de 'Festival' alanları kazandıracaklarını vurguladı. İçinde yoga, pilates, fitness, dans atölyelerinin yer alacağı tam kapsamlı 10 bin kişilik Çeşme Stadı'nı yapacaklarını da sözlerine ekleyen Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık şunları söyledi: "Reisdere sazlık alanı ve çevresine seyir terasları, yürüyüş ve bisiklet yolları yapacağız. Plajlara otopark alanları yapıp halkımız için ring seferleri koyacağız. Yıldız Burnu ile Boyalık arası sahil ve plaj düzenlemesi yapıp, sıcak su olan alan belediye tarafından işletilecek. Şifne termal tesisi yenilenecek; Ilıca merkeze yeni termal tesis yapılacak. Yoga ve pilates merkezleri açılarak, trekking ve bisiklet rotaları oluşturacağız."

AFET YÖNETİMİ MASTER PLANI

Olası doğal felaketlere karşı Afet Yönetimi Master Planı hazırlayacaklarını belirten Tanık "Riskli yapıların güvenli hale getirilmesi için Kentsel Dönüşüm Strateji Planı oluşturacağız. Buna ek olarak, yaş almış Çeşmeliler için huzurevi ile sevgili çocuklarımız için gündüz bakımevleri ve kreşler açacağız. Can dostlarımızı da unutmadık. Onlara içinde hastane, köpek oteli, hayvan mezarlığı ve barınağı olan Doğal Yaşam Parkı kuracağız" dedi.

GASTRONOMİ MERKEZİ GELİYOR

Tarım ve hayvancılığı ayağa kaldıracaklarını, kadın ve gençlerin istihdamına yönelik projelere de imza atacaklarını hatırlatan Tanık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadın balıkçı sayımızı artıracağız. Ildır'a Balıkçı Barınağı yapacağız. Tarım Eylem Planı hazırlayıp Tarım Geliştirme Kooperatifleri kuracağız. Sakız ağacı geliştirme alanında sakız ağacının üretimi ve gelişimini destekleyip coğrafi işaret alacağız. Gastronomi Okulu ile mezunlarımızı sektörde istihdam edeceğiz. Çeşmeli gençlere burs sağlanması için Çeşme Vakfı da projelerimiz arasında yer alacak. Ayrıca Kent Ormanı'nda doğan her çocuğumuz için fidan dikeceğiz"



11 ANA BAŞLIKTA 68 PROJE

Esat Tanık'ın, Çeşme için hazırladığı prestij projeleri Altyapı, Plaj ve Sahil Düzenlemeleri, Afet Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm, Balıkçı Barınakları, Tarımsal ve Kırsal Kalkınma, Ulaşım, Turizm, Yeşil Alanlar ve Spor Tesisleri, Kentsel Hizmetler, Kültür ve Sosyal Hizmetler, Kültürel Miras ana başlıklarında toplanıyor.



ÇEŞME'Yİ UÇURACAK PROJELER

1- Doğalgaz ilçemize gelecek

2- Atık su altyapısı yenilenecek

3- Suların kesilmemesi için içme suyu şebekesi yenilenecek

4- Yazın yaşanan elektrik sorununa karşı altyapı yenilenip güçlendirilecek

5- Sorunsuz internet için telekom altyapısı güçlendirilecek

6- Sosyal konut projeleriyle yöre halkı kira öder gibi ev sahibi olacak

7- Sürdürülebilir bir gelişme için planlama çalışmasına başlanacak

8- Kentsel tasarım süreçleriyle cadde ve sokaklara estetik kazandırılacak

9- Reisdere sazlık alanı ve çevresi düzenlenerek seyir terasları, yürüyüş ve bisiklet yolları yapılacak

10- Kentsel yenileme projeleriyle başta Çeşme Kalesi olmak üzere ilçe merkezi yeniden doğacak

11- Alaçatı Port yolu yeniden düzenlenecek

12- Alaçatı pazar yerine kapalı otopark, ulaşım transfer merkezi ve estetik bir pazar yeri yapılacak

13- Alaçatı Festival Park yapılarak sosyal etkinlik alanı olarak düzenlenecek

14- Alaçatı amfitiyatro ve çevresi yeniden düzenlenecek

15- Yeni küçük sanayi sitesi yapılıp sanayi alanları yenilenecek

16- Mavi bayraklı halk plajlarının sayısı artırılacak. Plajlara park alanları yapılıp ring seferler konulacak

17- Yıldız Burnu ile Boyalık arası sahil ve plaj düzenlemesi yapılıp sıcak su bulunan alan belediyece işletilecek

18- Olası doğal felaketlere karşı Afet Yönetimi Master Planı hazırlanacak

19- Riskli yapıların güvenli hale getirilmesi için Kentsel Dönüşüm Strateji Planı oluşturulacak

20- Turizm sektöründe çalışanların barınmasına yönelik 'Emekkent' inşa edilecek

21- Balıkçı barınakları yenilenip yüzer iskelelerle kapasite yükseltilip, kadın balıkçı sayısı artırılacak

22- Ildır'a Balıkçı Barınağı yapılacak

23- Tarım Eylem Planı hazırlanıp Tarım Geliştirme Kooperatifleri kurulacak

24- Sakız ağacı geliştirme alanında sakız ağacının üretimi ve gelişimi desteklenecek; coğrafi işaret alınacak

25- Gastronomi Okulu ile mezunların istihdamı sağlanacak

26- Trafik sorununa karşı Çeşme Ulaşım ve Trafik Düzenleme Projesi hazırlanacak

27- Çeşme merkez ve Alaçatı başta olmak üzere; ilçe genelinde açık ve kapalı otoparklar oluşturulacak

28- Yaya ve bisiklet yolları yapılacak

29- Hemzemin ve katlı kavşak düzenlemeleri gerçekleşecek

30- Çeşme gişeleri kaldırılarak, trafik yoğunluğu azaltılacak

31- Toplu taşıman Çeşme'nin tamamına yayılacak

32- Engellilere yönelik yaya yolu ve kaldırım düzenlemeleri yapılacak, sesli ve ışıklı işaretçiler konulacak

33- Agro turizmi geliştirilecek

34- Gastronomi turizmi kapsamında Çakabey'de 10 bin metrekarelik Festival Alanı yapılacak; Ot Festivali sayısı artırılacak

35- Sağlık ve Termal turizm geliştirilecek; yoga ve pilates merkezleri açılacak, trekking ve bisiklet rotaları oluşturulacak

36- Şifne termal tesisi yenilenecek; Ilıca merkeze yeni termal tesis yapılacak

37- Yapılacak 'Spor Adası' ile özellikle kış aylarında yabancı ve yerli futbol kulüpleri ağırlanacak. Kite ve windsurf merkezi kurulacak

38- Çocuk ve ileri yaş grubuna yönelik açık alanda sosyal mekanlar ve oyun parkları yapılacak

39- Açık basketbol sahaları, voleybol sahaları, tenis kortları, futbol antrenman sahaları, masa tenisi alanı ve kondisyon alanı oluşturulacak

40- Olimpik ölçüde kapalı yüzme havuzu ve spor salonunu olacağı Çeşme Spor Kompleksi hayata geçirilecek

41- Tam kapsamlı ve 10 bin kişilik Çeşme Stadı yapılacak. İçinde yoga, pilates, fitness, dans atölyeleri yer alacak

42- İçinde atölyeler ve etüt merkezlerinin de yer aldığı Bilim ve Gençlik Merkezi inşa edilecek

43- Dijital imkanların yer aldığı ve 24 saat açık kütüphane yapılacak

44- Çocukların boş vakitlerini değerlendireceği Çocuk Akademisi ve Etüt Merkezi kurulacak

45- Sadece organik ürünlerin satılacağı Kapalı Organik Pazar hayata geçirilecek

46- Beş mahallede Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Servis İstasyonları hizmete girecek

47- Taziye evleri kurularak cenazeye gelen ziyaretçiler burada ağırlanacak

48- İlçe merkezinde Düğün ve Nikah Salonu kurulurken mevcut tesisler de yenilenecek

49- Adliye binası yanında Katlı Otopark yapılacak

50- Yaş almış Çeşmeliler için Huzurevi inşa edilecek

51- İçinde hobi ve spor odalarından çocuk oyun alanları ve fizik tedavi merkezine kadar her ihtiyacın karşılanacağı Engelsiz Yaşam Merkezi yapılacak

52- Otogar yenilenip altına otopark yapılacak

53- Kongre turizmini geliştirmek için Kongre Merkezi planlanacak

54- Can dostlar için hastanesi, köpek oteli, hayvan mezarlığı ve barınağı olan Doğal Yaşam Parkı kurulacak

55- Tiyatro salonu, sergi alanı, atölyeler, etkinlik meydanı ve kapalı otoparkı olan Kültür ve Sanat Merkezi yapılacak

56- Gündüz Bakımevleri ve Kreşler açılacak

57- İşveren ve işçilerin buluşacağı Kariyer Merkezi kurulacak

58- Kültür varlıklarının korunması ve restorasyonuna yönelik çalışmalar yapılacak

59- Eritre Antik Kenti kazılarına devam edilirken, amfi tiyatronun restorasyonu tamamlanacak

60- Çeşmeli gençlere burs sağlanması için Çeşme Vakfı kurulacak

61- Tarihi çeşmeler restore edilerek tekrar kullanıma sunulacak

62- Anaokul ve ilkokul öğrencilerine servis ve yemek desteği verilecek

63- Uygun fiyatlı ekmek satılacak, Çeşme Halk Ekmek hayata geçecek

64- Çeşme Kart ile avantajlı ve kampanyalı hizmetlerden faydalanılacak

65- Vatandaşların istek ve şikayetlerinin hızlı alınması için belediyede dijital sisteme geçilecek

66- Kent Konseyi, Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi kurup sorunların hızla çözülmesi sağlanacak

67- Çevre ve gürültü kirliliğine karşı denetimler sıklaştırılacak

68- Kent ormanı kurularak doğan her çocuk için fidan dikilecek

68- Kent Ormanı kurarak doğan her çocuk için fidan dikilecek