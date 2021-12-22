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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Tanımadığı kadının burnunu kırdı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Tanımadığı kadının burnunu kırdı

Mert D., yolda yürürken hiç tanımadığı iki kız kardeşe durduk yere saldırdı. Nişan alışverişinden dönen kız kardeşlerden birinin burnuna yumrukla vuran saldırgan yakalandı

Bursa'da nişan alışverişinden dönen abla ile kardeşi, Mert D., ismindeki tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Genç kadının burnu kırılırken, linç edilmek istenen saldırgan polise teslim edildi. Saldırganın benzer olaylardan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Bursa Yıldırım'a bağlı Demetevler Mahallesi'nde yaşanan akıl almaz olayda, yakında nişanlanacağı öğrenilen genç kadın ile kız kardeşi alış verişten dönüyordu. O sırada tanımadıkları Mert D. iki kardeşe yaklaşarak yumruklar savurdu. Aldığı yumruk darbesi ile yere yığılan ve burnu kırılan kadına çevredeki esnaf yardım etti. Vatandaşların yakalayarak linç etmek istediği Mert D., bir kahvehaneye sığındı. Kahvehane sahibinin polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Mert D.'yi gözaltına aldı. Burnu kırılan genç kadın Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Diğer yandan gözaltına alınan Mert D.'nin daha önce de bir başka kadına arkadan yaklaşarak kafasına yumruk attığı, bir lise öğrencisini darp ettiği ve bir diş hekimini tırnak makası ile yaraladığı ortaya çıktı. Yaralama suçundan cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

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Tanımadığı kadının burnunu kırdı
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