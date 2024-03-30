Tankerde facia: Havasızlıktan öldüler

Nizip- Gaziantep otoyolunda, kontrol noktasında polis ekipleri, sürücüsü açıklanmayan 31 B 6316 plakalı akaryakıt tankerini durdurdu. Arama sırasında tankere gizlenmiş Afgan uyruklu göçmenlere rastlayan polis tankerde havasız kaldığı belirlenen göçmenleri tankerden çıkardı.

Ekiplerin yaptığı kontrolde tankerden çıkarılan 52 kaçak göçmenden 2'sinin öldüğü belirlendi.

Havasızlıktan dolayı nefes almakta zorlanan 7 göçmen ise çeşitli hastanelere gönderildi. 43 kaçak göçmen ise işlemleri yapılmak üzere Yeşilvadi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polis, olayla ilgili olarak tanker sürücüsünün de de aralarında olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.