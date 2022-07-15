J.R.R Tolkien tarafından yazılan ve insanlık tarihinin en ünlü eserlerinden olan Yüzüklerin Efendisi, filmin ardından bu kez de diziyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk filmiyle gişe rekorlarını alt üst etmeyi başaran ve sinema tarihine geçen fantastik ve macera türlerindeki Yüzüklerin Efendisi serisinin dizi uyarlaması için geri sayım devam ediyor. Diziden yeni fotoğrafların yayınlanmasının ardından ''Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman başlayacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki; Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman başlayacak ve hangi platformda yayınlanacak? İşte Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...