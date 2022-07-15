J.R.R Tolkien tarafından yazılan ve insanlık tarihinin en ünlü eserlerinden olan Yüzüklerin Efendisi, filmin ardından bu kez de diziyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk filmiyle gişe rekorlarını alt üst etmeyi başaran ve sinema tarihine geçen fantastik ve macera türlerindeki Yüzüklerin Efendisi serisinin dizi uyarlaması için geri sayım devam ediyor. Diziden yeni fotoğrafların yayınlanmasının ardından ''Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman başlayacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki; Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman başlayacak ve hangi platformda yayınlanacak? İşte Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ BU KEZ DİZİYE UYARLANDI
J.D. Payne ve Patrick McKay ikilisi tarafından ekrana taşınan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi için nefesler tutuldu. Yüzüklerin Efendisi film serisinin müdavimi olanlar tarafından heyecanla beklenen dizinin yayın tarihi belli oldu. Macera ve fantastik türlerindeki ABD yapımı dizinin yayın tarihi kadar konusu ve oyuncuları da merak ediliyor. İşte Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisiyle ilgili merak edilenler;
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yüzüklerin Efendisi film serisinin merakla beklenen devasa dizisi The Lord of the Rings: The Rings of Power, Türkçesiyle Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin yayın tarihi belli oldu.
Orta Dünya'nın ve Yüzüklerin Efendisi serisinin yaratıcısı olan J. R. R. Tolkien tarafından 'İkinci Çağ' olarak adlandırılan ve Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi üçlemeleriyle hikâyeleri anlatılan dönemin yüzlerce yıl öncesini konu alan dizi, 2 Eylül 2022 tarihinden itibaren Amazon Prime'da izleyiciyle buluşacak.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ KONUSU NEDİR?
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi, J.R.R. Tolkien'in Orta Dünya tarihinin İkinci Çağı'nda "Hobbit" ve "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesinden binlerce yıl öncesinde geçen olayları konu ediniyor.
İnsan krallığı Numenor'un yükselişi ve ardından düşüşü, Melkor'un Gazap Savaşı'nda yenilmesinin ardından sağ kolu Sauron'un kayıplara karışması ve sonrasında bilinen üçlemenin de odak noktası tek yüzük ve diğer yüzüklerin ortaya çıkışını anlatacak.
Yaklaşık 465 milyon dolarlık ilk sezon maliyetiyle tarihin en yüksek bütçeli dizisi olacağı bilinen The Rings of Power 'da; filmlerden bilinen Galadriel, Elrond, Arondir ve o zaman diliminde yaşadığı varsayılan Hobbitler de yer alacak.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ OYUNCU KADROSU
The Lord of the Rings: The Rings of Power dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:
Maxim Baldry, Ismael Cruz Córdova, Peter Mullan, Morfydd Clark, Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman ve Sara Zwangobani.
KAÇ SEZON OLACAK?
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinden yeni tanıtım görselleri yayınlandı. Entertainment Weekly tarafından paylaşılan görsellerde dizide yer alacak bazı mekân ve karakterler bulunuyor.
İlk sezonu toplamda 8 bölüm sürecek olan dizinin ilk bölümünün adı Shadow of the Past (Geçmişin Gölgesi) olacak. Merakla beklenen dizi, toplam 5 sezondan oluşacak ve 50 saat sürecek.