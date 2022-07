YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüzüklerin Efendisi film serisinin merakla beklenen devasa dizisi The Lord of the Rings: The Rings of Power, Türkçesiyle Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin yayın tarihi belli oldu.

Orta Dünya'nın ve Yüzüklerin Efendisi serisinin yaratıcısı olan J. R. R. Tolkien tarafından 'İkinci Çağ' olarak adlandırılan ve Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi üçlemeleriyle hikâyeleri anlatılan dönemin yüzlerce yıl öncesini konu alan dizi, 2 Eylül 2022 tarihinden itibaren Amazon Prime'da izleyiciyle buluşacak.