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Giriş Tarihi: 10.5.2022

Tarihi çeşmeyi inşaat için yıktılar

Tarihi çeşmeyi inşaat için yıktılar
Beşiktaş'taki tarihi Hamidiye Çeşmesi'nin, kentsel dönüşüme giren binanın inşaat firması tarafından izinsiz olarak yıkıldığı ortaya çıktı.
Dikilitaş semtinde 1926'da yapılan ve 1970'lerde yer değişikliği sebebiyle Hora Sokak'a taşınan Hamidiye Çeşmesi'nin arka tarafında yer alan bir bina, kentsel dönüşüm kapsamında 17 Nisan'da yıkıldı. İnşaat firması, binanın yıkımı sırasında mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait tarihi Hamidiye Çeşmesi'ni de yıktı.



Çeşmenin yıkılmasına vatandaşlar da sert tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Bülent Durantaş, "Dikilitaş'ımızda 5 çeşme vardı. Kala kala bu çeşmemiz kalmıştı, onu da yıktılar" diye isyan ederken, Muharrem Karataş çeşmenin yeniden yapılmasını istedi.
Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çeşmenin yeniden yapılacağını kaydederek, "Evet maalesef dönüşüm şirketinin tescilli olmayan çeşmeyi yıkması üzerine sorumlular hakkında işlem yapıyoruz. Çeşmeyi tekrar yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Tarihi çeşmeyi inşaat için yıktılar
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