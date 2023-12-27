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Giriş Tarihi: 27.12.2023 15:00 Son Güncelleme: 27.12.2023 15:05

Tarihi Cizre Kalesi çöplerden geçilmiyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri kenarında bulunan M.Ö önce 4 yılında kurulan günümüze kadar dimdik ayakta kalan tarihi Cizre Kalesi, ziyaretçilerin geriye bıraktığı çöp atıklar nedeni ile ziyaret edilemeyecek bir duruma geldi.

ABİDİN YEL
Tarihi Cizre Kalesi çöplerden geçilmiyor

Dicle Nehri Kenarında Cudi Dağını tüm heybeti ve iştihamı ile selamlayan tarihi Cizre Kalesindeki çevre kirliliği hem ziyaretçilerin hem de ilçe halkının büyük tepkisini topluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında restorasyon çalışmaları başlatılan ve bir kısmı ziyaret kapalı olan Kalenin ziyaret açık olan bölümlerinde oluşan çevre kirliliği görüntü kirliliğine neden oluyor.

Özellikle bahar ve yaz aylarında 7'den 70'e herkesin dinlenmek için tercih ettiği yerlerin en başında gelen tarihi kaledeki çevre ve görüntüye neden olurken oluşan çöplerin toplanmaması ise büyük bir tepki topluyor.

İlçe halkı kaleye gelen ziyaretçilerden kaleyi temiz tutmalarını belediye temizlik ekibinden de oluşan çöp yığınlarının temizlenmesini istedi.
Geçmiş tarihi Milattan önce 4 bin yıla dayanan Cizre Kalesinde Guti, Med, Asur krallıkları ve Botan Mirliği burada hüküm sürdü. Tarihi kale Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde olmak üzere 163 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanıldıktan sonra 2010 yılında boşaltılıp, yapılan restorasyonlardan sonra turizme açıldı.

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Tarihi Cizre Kalesi çöplerden geçilmiyor
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