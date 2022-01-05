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Giriş Tarihi: 5.1.2022 15:23 Son Güncelleme: 5.1.2022 15:34

Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı

ABBAS ÇAKAR
Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, takibe alınarak durdurulan bir araçta, çok sayıda tarihi sikke ve 1 Meryem Ana heykeli ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığına dair duyumlara ulaşıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında takibe alınan bir araç Körfez ilçesinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen Helenistik ve eski Yunan dönemlerine ait 77 adet bronz sikke ve 1 adet Meryem Ana figürlü heykel ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürülerek sorularına başlanırken, şüphelilerin tamamlanan işlemleri sonrası Körfez Adliyesine sevk edilecekleri ögrenildi.

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Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı
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