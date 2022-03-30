Tarihi garın restorasyonunda sona gelindi

Kırklarelı'nde yaklaşık 2 yıldır İl Özel İdaresi tarafından restorasyonu yapılan Tarihi Gar Binası'nda sona gelindi. Kültürevi ve kafe olarak hizmet verecek olan gar binasının restorasyonu tüm hızıyla sürüyor. Gar binasındaki restorasyon çalışmalarını inceleyen Kırklareli Valisi OSMAN Bilgin yaptığı açıklamada, "Geçmiş geleceğe ışık tutar. Bize tarihi anlatan, bize tarihi yaşatan eserleri ayakta tutacağız ki biz de geleceğimizi daha güçlü yaşayalım" dedi. Bilgin, Gar binasının da bulunduğu festival alanının millet bahçesi olarak düzenleneceğini de söyledi.