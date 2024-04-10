Tarihi mekanlarda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın ilk günü kentten ayrılmayan vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.Mevsim normallerine göre sıcak bir havanın yaşandığı şehirde vatandaşlar, Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki tarihi noktalarda yoğunluk oluşturdu. Ziyaretçiler fotoğraf ve video çekerek anılarını kayda aldı. Eminönü sahilinde de vatandaşlar ile turistler mısır ve balık ekmek gibi kente özgü lezzetleri denedi, vapura binenler Boğaz turu attı. Galata Köprüsü'nde gün batımında manzaranın keyfini çıkaranlar da hatıra fotoğrafları çektirdi, bazıları ise balık tuttu. Kartal Aydos Ormanı'na gelen vatandaşlar ise ormanlık alanda ve Aydos Gölü'nün etrafında piknik yaptı. Burada mangal yapan vatandaşlar, top oynadı, gölde deniz bisikletine bindi. Bayram dolayısıyla köprü ve otoyollar ile toplu taşımanın ücretsiz olduğu kentte trafik yoğunluğu da yaşandı.