Tarihi Meriç Köprüsü’nü ne hale getirdiler

Edirne'deki tarihi Meriç Köprüsü'nün seyir terasına sprey boyalar ve boyalı kalemlerle zarar verildi. Meriç Köprüsü'nün önemli bir tarihi eser olduğunu söyleyen Tarihçi Yazar Prof. Dr. Engin Beksaç, "Tarihi dokuya yazılan yazılara bakıldığı zaman bunların çocuklar ve gençler tarafından yapıldığını görüyoruz. Bu üzücü bir durum. Tarihi esere hem görüntü açısından hem diğer unsurlar açısından zarar verdiği kesin. Tarihi yapıları koruması gereken idari birimlere ve yöneticilere büyük görev düşüyor. Bu tip anıtların sürekli olarak gözetim altında tutulması ve gerekli temizlik çalışmalarının yapılması gerekiyor" dedi. Trakya Üniversitesi öğrencisi Sergen Zıvana ise, "Gençler geceleri gelip burdaya oturuyorlar. Yüksek ihtimalle de o zaman eğlencesine yazılar yazıyorlar. Kirletmenin caydırıcı bir cezası da yok. O yüzden kimse de umursamadığı için yazılar yazıyorlar. Herkesin tarihe saygı duyması gerekiyor" diye konuştu.