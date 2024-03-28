Tarihi mevlevihane 29 Mart’ta açılacak

İnsan ve İrfan Vakfı, İstanbul'un üç mevlevihanesinden biri olan 17. yüzyılın mirası Kasımpaşa Mevlevihanesi'ni 29 Mart'ta yeniden hizmete açacak. Kurulduğu tarihten itibaren 300 yıl boyunca Osmanlı medeniyetinde irfan ocağı olarak faaliyet gösteren mevlevihanede, manevi atmosferine uygun programlar, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunulacak, eğitimler verilecek. Mevlevi medeniyetini tanımaya katkı sunacak kişisel eğitimlerin yer alacağı programların yanı sıra, mesnevi dersleri, mevlevilik, mevlevi mukabelesi, konferans, panel ve sempozyum gibi kapsamlı programlar da gerçekleştirilecek.