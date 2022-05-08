Tarihi Mudanya’ya beton saksı eziyeti

Bursa'nın Mudanya ilçesi Belediyesi, sır gibi sakladığı bir firmadan içi beton dışı ahşap olan tam 700 adet saksı alımı yaptı. Adet fiyatının 4 bin TL artı KDV olduğu ileri sürülen 700 saksıyı, kentin en değerli ve tarihi bölgeleri olan Girit Mahallesi'ne yerleştiren Başkan Hayri Türkyılmaz, Fevzipaşa ve 12 Eylül caddelerindeki tarihi evlerin bulunduğu dar sokakları bu ucube saksılarla donattı. Beton saksılar vatandaşlardan büyük tepki aldı. Trafiğe açık olan caddelerin yanı sıra, eski ve tarihi evlerin bulunduğu dar sokaklara da konulan saksılar faciaya da davetiye çıkardı. Olası bir yangında ve acil bir sağlık durumunda itfaiye araçlarının ve ambulansların sokağa giremeyeceğinden endişelenen yüzlerce Mudanyalı saksıları UKOME başta olmak üzere çok sayıda kuruma şikâyet etti. Mudanyalılar kent estetiğinden uzak bir görünüme sahip olan saksıların, ikamet ettikleri sokakların giriş ve çıkışlarını kapatmasında dolayı rahatsız oldu. Can ve mallarının bu sayede tehlikeye atıldığını savunan vatandaşların şikâyetleri UKOME'yi harekete geçirdi. UKOME, trafiğe açık olan Fevzipaşa Caddesi'ndeki saksıların kaldırılması talimatını verdi. Cadde üzerindeki saksılar kaldırıldı ancak tarihi dar sokakların girişlerini kapatan saksılara dokunulmadı. Mudanya Belediyesi Memleket Partili Meclis Üyesi Mehmet Er, Mudanyalıların canına kast eden saksıların bulunduğu sokakları tek tek gezerek fotoğrafladı ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mehmet Er "Allah korusun olası bir yangında veya bir vatandaşımız hastalandığında itfaiye ve ambulanslar bu sokaklara ulaşmaları gereken en kısa yoldan giremeyecek. Sokakların bir tehlike anında insan gücüyle yerinden oynatılması zor olan bu beton saksılarla kapatılmasına nasıl izin verilir, Mudanyalıların beton tabutlara benzettiği bu saksılar nedeniyle can ve mala gelebilecek zararların sorumlusu kim olacak" diyerek tepki gösterdi.