Tarihi Orient Express Paris’e uğurlandı

Paris'ten 26 Ağustos'ta hareket eden ve 31 Ağustos'ta İstanbul'a ulaşan 'Tarihi Venice Simplon Orient Express", yolcularının üç günlük Türkiye turunun ardından Fransa'ya hareket etti. 1998'den beri her yıl eylül ayında İstanbul'a gelen tarihi tren, Kovid-19 salgını nedeniyle seferlerine ara vermişti. Bakırköy Tren Garı'nnda düzenlenen uğurlama törenine mehter takımı marşları ile eşlik etti. Yöresel kıyafetler ile tren çalışanlarına ve yolculara yiyecek, içecek ikramı yapıldı. Keyifli anlara sahne olan törenin ardından tarihi tren Paris yolculuğuna başladı.