Tarihi surlara millet bahçesi

İstanbul'da Fatih Belediyesi'nin hayata geçirdiği Karasurları Millet Bahçesi'nin 2. Etabı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katıldığı törenle hizmete açıldı. Tarihi surların yanıbaşındaki nitelikliz alanların yeşil alana çevrilerek halkın hizmetine sunulduğu projeyi CHP yönetimindeki İBB'nin kendileri yapmış gibi göstermeye çalıştığını söyleyen Bakan Özhaseki, "Son 5 senedir yeni bir belediyecilik anlayışı çıktı, o da algı belediyeciliği. Yapmadığı halde yapmış gibi göstermek, birilerinin emeğinin üstüne yatmak veyahut da sosyal medyacılara trilyonlar verip 'Beni parlatın ben çok büyük bir adamım, buralara sığmıyorum. Belediye başkanlığı ne ki? Bana küçük geliyor' demek. Ne yazık ki bu dönemde bu başladı" diye konuştu.Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, "Bu proje çevreci bir projedir. Çünkü bu projemizle birlikte şu anda Sur diplerinde toplamda 290 bin metrekare olarak kentin en niteliksiz alanlarını en nitelikli alanlar olarak kentin kullanımına açıyoruz. Fatih'te 875 bin metrekare yeşil alan vardı, bu 5 yıl içerisinde yüzde 41 oranında artırarak bu alanı 1 milyon 237 bin metrekareye çıkarttık. Biz bir iş yapmayla uğraşırken bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uğraşıyoruz. Bir gün kalkıyoruz Karasurları'nın içinde toprak temizlemişler sanki millet bahçesini onlar yapıyorlar. Bir gün kalkıyoruz Karasurları'nın içinde kütüphane yaptık diyorlar. Bir adım atıyorlar hem Karasurları'nı kendileri yapmış gibi imaj oluşturuyorlar, hem de Karasurları Kütüphanesi diyerek kütüphaneleri de biz yaptık imajı oluşturuyorlar" dedi.UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 1500 yıllık tarihi İstanbul Karasurları'na komşu Karasurları Millet Bahçesi'nin 2. Etabı Mevlanakapı- Silivrikapı arasında yer alıyor. 42 bin 775 metrekarelik alanda spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, oyun ve park alanları bulunuyor.İstanbul Güngören ilçesinde Tozkoparan ve Gençosman mahallelerinde kentsel dönüşümü tamamlanan Tozkoparan 2. Etap ve Şişecam Evleri'nde toplam 588 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edildi. Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, anahtarlarını teslim alan hak sahiplerinin evlerinde huzurla oturmaları dileğinde bulundu. Özhaseki, "Kadim şehirlerde yapılacak tek şey kentsel dönüşüm. Bunun dışında çözüm yok. Bakanlık olarak yapmamız gereken ne varsa emin olun bütün hazırlıklarımızı yaptık. Altyapıyı hazırladık. Yasamız hazır. Bütçemiz hazır. Kapımız açık. A, B, C, D hangi partili gelirse gelsin sonuna kadar yardım etmeye hazırız. Bu konuda hiç ayrım gözetmeksizin bütün partilere yardım etmeye hazırız. Yeter ki talep gelsin" dedi.