Tarihten aldığımız ilham: Millet Kıraathaneleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın perspektifi sayesinde elde ettiğimiz kazanımlardan biri olan Millet Kıraathaneleri, geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceğimizin şekillenmesinde kritik bir rol oynuyor. Ülkemizin dört bir yanına açılan bu kıraathaneler sayesinde gençlerimiz hem okuma alışkanlığı kazanıyor hem de konforlu bir şekilde derslerine çalışabiliyor. Devlet, kıraathaneleri ziyaret eden her yaştan vatandaşın rahat edebilmesi için elinden gelen her imkanı sunuyor. Günün belirli saatlerinde servisi yapılan çay, kek ve çorba ikramları ise ziyaretçilerin daha keyifli vakit geçirmesine zemin hazırlıyor. Araştırmacıların istediği kitabı kolayca bulabildiği kıraathanelerde genç beyinlerin okuma iştahı da artıyor.Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla model olarak gösterilen ve tüm Türkiye'de kurulan millet kıraathanelerinin bir örneği olarak faaliyet gösteren Gürsu Tarihi Değirmen Millet Kıraathanesi, ilçenin eğitim ve kültür yaşamını zenginleştiriyor. Bursa'da nüfusu 100 bine yaklaşan Gürsu ilçesinin kültür etkinlikleri alanında gelişmesi yönünde Gürsu Belediyesi'nce yapılan hizmetler kapsamında oluşturulan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da model ve örnek olarak gösterdiği Tarihi Değirmen Millet Kıraathanesine gençler yoğun ilgi gösteriyor. Orta, Lise ve Üniversite çağındaki binlerce Gürsulu genç, sınava hazırlık ve ders vakitlerinin büyük kısmını burada geçiriyor.Gençler, Gürsu'nun tarihinin izlerinin günümüze taşındığı önemli örneklerinden olan tarihi mekânda; eğitim görüyor, konferanslar, toplantılar ve benzeri kültürel etkinliklerle sosyal yaşamın içinde olma olanağı buluyor. Gürsu'nun tarihine ışık tutan önemli yapılarından biri olan ve Büyükşehir Belediyesi'nce restore edilerek bir dönem restoran olarak hizmet veren Tarihi Değirmen, Gürsu Belediyesi'nce yapılan dönüşüm çalışmalarıyla eğitim verilecek bir mekan olarak hizmete vermeye devam ediyor.