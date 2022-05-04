Tarık 4 gün sonra bulundu: Şimdi bayram oldu

Kars'ın Halefoğlu Köyünde bayrama bir gün kala büyük bir acı yaşandı. Arkadaşları ile hayvanları otlatmaya götüren 12 yaşındaki Tarık Altun, gruptan ayrılarak eve dönmekl istedi. Köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeden evine gitmek isteyen Altun evine gidemedi. Şiddetli yağmurun olduğu havada ayrılan Tarık'ın arkdaşları köye gelince durum anlaşıldı. Bir süre bekleyen köylüler ses seda çıkmayınca durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye çok sayıda AFAD ve Jandarma ekibi sevk edildi. Küçük çocuğun yağmur nedeniyle kaybolduğu bölgeye yakın bir yerde bulunan gölete düşmüş olabileceği şüphesi üzerinde duran ekipler, Diyarbakır ve Trabzon'dan gelen ekiplerle arandı. Tüm arama çalışmalarına rağmen küçük Tarık'tan bir ize rastlanmadı. Arama çalışmalarının 4'üncü günü sabah 11 sularında sevindirici haber geldi. Bir çobanın köye 8 kilometre uzakta bir dere kenarında çocuk gördüğüne dair ihbarı duyan köylüler bölgeye akın etti. Dere kenarında iki taşın arasında yüz üstü yatar halde amcası tarafından bulunan çocuğun sağ olduğu bilgisi ile herkes derin bir nefes aldı. Bölgede bekletilen ambulansla hemen hastaneye kaldırılan çocuk için tedavi süreci başladı.

SABAH'a konuşan ve çocuğu ilk bulan Taner Altun ise o anları şöyle anlattı; "Bayramımız zehir olmuştu. Herkes Tarık'ı aramaya koyuldu. Umudumuz tamamen kesilmişti. Ölüsünü bulmaya bile razıydık. Canımız yanıyordu. Bölgede çobanlık yapan biri durumu söyledi. Ben hemen gittim. Orada Tarık'ı gördüm. İki taşın arasında yüz üstü yatıyordu. Aramızda 50 metre vardı. O an kalbim hızla çarptı. Yaklaştım ve çevirdim. O sırada gözlerini açıp bana baktı. O an çok şükür dedim. Hemen elini yüzünü yıkadım. Bitkin haldeydi. Jandarma ekipleri de bulduğumuz yere yakındaydıç Haber verdim. Hastaneye kaldırdık" dedi.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Baba Oktay Altun ise emeği geçenlere teşekkür etti. Baba Altun; "Doktorla Tarık'ın durumunun iyi olduğunu bilincinin açık olduğunu söylediler. Allah bize bağışladı. Çok mutluyuz. Bölgede hemen hemen tüm köylerden insanlar oğlumu aramak için bayram yapmadılar. Bize şimdi bayram oldu" diye konuştu.

Sağlık durumu nedeniyle henüz tam ifadesi alınamayan Tarık'ın 4 gün boyunca o bölgede ne yaptığı ise araştırılıyor. İddiaya göre yolunu kaybeden Tarık, dere kenarında baygın halde kaldı. Emniyet ekipleri olası şüpheler için küçük çocuğun iyileşmesini bekliyor.