Haberler Yaşam Haberleri Tarık 4 gün sonra bulundu: Şimdi bayram oldu
Giriş Tarihi: 4.5.2022 16:54 Son Güncelleme: 4.5.2022 16:59

Tarık 4 gün sonra bulundu: Şimdi bayram oldu

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Tarık 4 gün sonra bulundu: Şimdi bayram oldu

Kars’ta bayramdan bir gün önce kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun, mucize şekilde 4 gün sonra bitkin halde bulundu. İddiaya göre yolunu kaybettiği için dere kenarında kalan Altun için umutlar tamamen tükenmiş, dalgıçlar gölette Tarık’ın cansız bedenini arıyordu. Halefoğlu köyünde ve çevre köylerde yaşayan herkesin seferber olduğu arama çalışmalarında herkes derin bir nefes aldı. SABAH’a konuşan Baba Oktay Altun, “Bize şimdi bayram oldu” dedi. Emniyet güçleri ise olayın detaylarını araştırmak için Tarık’ın sağlık durumunun düzelmesini bekliyor.

Kars'ın Halefoğlu Köyünde bayrama bir gün kala büyük bir acı yaşandı. Arkadaşları ile hayvanları otlatmaya götüren 12 yaşındaki Tarık Altun, gruptan ayrılarak eve dönmekl istedi. Köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeden evine gitmek isteyen Altun evine gidemedi. Şiddetli yağmurun olduğu havada ayrılan Tarık'ın arkdaşları köye gelince durum anlaşıldı. Bir süre bekleyen köylüler ses seda çıkmayınca durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye çok sayıda AFAD ve Jandarma ekibi sevk edildi. Küçük çocuğun yağmur nedeniyle kaybolduğu bölgeye yakın bir yerde bulunan gölete düşmüş olabileceği şüphesi üzerinde duran ekipler, Diyarbakır ve Trabzon'dan gelen ekiplerle arandı. Tüm arama çalışmalarına rağmen küçük Tarık'tan bir ize rastlanmadı. Arama çalışmalarının 4'üncü günü sabah 11 sularında sevindirici haber geldi. Bir çobanın köye 8 kilometre uzakta bir dere kenarında çocuk gördüğüne dair ihbarı duyan köylüler bölgeye akın etti. Dere kenarında iki taşın arasında yüz üstü yatar halde amcası tarafından bulunan çocuğun sağ olduğu bilgisi ile herkes derin bir nefes aldı. Bölgede bekletilen ambulansla hemen hastaneye kaldırılan çocuk için tedavi süreci başladı.

SABAH'a konuşan ve çocuğu ilk bulan Taner Altun ise o anları şöyle anlattı; "Bayramımız zehir olmuştu. Herkes Tarık'ı aramaya koyuldu. Umudumuz tamamen kesilmişti. Ölüsünü bulmaya bile razıydık. Canımız yanıyordu. Bölgede çobanlık yapan biri durumu söyledi. Ben hemen gittim. Orada Tarık'ı gördüm. İki taşın arasında yüz üstü yatıyordu. Aramızda 50 metre vardı. O an kalbim hızla çarptı. Yaklaştım ve çevirdim. O sırada gözlerini açıp bana baktı. O an çok şükür dedim. Hemen elini yüzünü yıkadım. Bitkin haldeydi. Jandarma ekipleri de bulduğumuz yere yakındaydıç Haber verdim. Hastaneye kaldırdık" dedi.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Baba Oktay Altun ise emeği geçenlere teşekkür etti. Baba Altun; "Doktorla Tarık'ın durumunun iyi olduğunu bilincinin açık olduğunu söylediler. Allah bize bağışladı. Çok mutluyuz. Bölgede hemen hemen tüm köylerden insanlar oğlumu aramak için bayram yapmadılar. Bize şimdi bayram oldu" diye konuştu.

Sağlık durumu nedeniyle henüz tam ifadesi alınamayan Tarık'ın 4 gün boyunca o bölgede ne yaptığı ise araştırılıyor. İddiaya göre yolunu kaybeden Tarık, dere kenarında baygın halde kaldı. Emniyet ekipleri olası şüpheler için küçük çocuğun iyileşmesini bekliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
Son dakika: FETÖ'nün katil pilotları böyle yetiştirildi! Hava Harp Okulu'ndaki yapılanmanın başı Bekir Ercan Van'dı
Türkiye'de bir ilke imza atıldı! 156 milyonluk DNA testi
Ankara'nın 'kavşak' kabusu! Son hali vatandaşı isyan ettirdi
Son dakika: Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: Ölüler ve yaralılar var
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Şehirli halay çekmez
Son dakika: Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama
Ülkeyi karıştıran olay! Cenazesinde dirildi, ama yine de ölümden kaçamadı
Ekrem İmamoğlu İETT'ye ait otobüsle Karadeniz gezisine çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarık 4 gün sonra bulundu: Şimdi bayram oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA