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Giriş Tarihi: 9.2.2022

Tarım alanları su altında kaldı

Tarım alanları su altında kaldı
TRAKYA'DA kirli suyuyla sık sık gündeme gelen Ergene Nehri'nin kollarından Çorlu Deresi, Yıldız Dağları'ndaki karların erimesiyle Tekirdağ'ın Ergene ilçesi kesiminde taştı. Taşkınla birlikte tarım alanları su altında kaldı. Ergene Nehri'nin en büyük kollarından olan Çorlu Deresi, doğduğu Yıldız Dağları'ndaki karların erimesi ve bölgenin aldığı sağanak nedeniyle, Ergene ilçesinin Sağlık Mahallesi'nden geçtiği kesimde yatağından taştı. Dere kıyısında bulunan bazı tarım alanları su altında kaldı. Derenin taşmasıyla birlikte çiftçilerin tarlalarına gitmek için kullandığı köprü ile Misinli ile İğneler mahallelerini birbirine bağlayan yol da su altında kalınca geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Belediye ekipleri yol üzerinde iş makineleri ile kapalı olan su giderlerinde temizlik çalışması başlattı.

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Tarım alanları su altında kaldı
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