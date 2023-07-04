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Giriş Tarihi: 4.7.2023 14:46

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs yan yattı. 13 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.

İHA
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Kaza, Göksun ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 F 1059 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanan kazada minibüs içerisinde bulunan 13 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza, kavşakta bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.


Görüntülerde, minibüs kavşağa girdiği anda yaya yoluna çarpıp devrildiği, kaza sonrası minibüs içerisinde bulunan tarım işçilerinin çevrede bulunan vatandaşlar tarafından çıkartıldığı anlar yer aldı.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
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