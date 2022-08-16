Tarım işçilerini taşıyan traktör otomobille çarpıştı: 11 yaralı





Kazada yaralanan sürücü Mesut N., A.N, K.N., ,Ç.N., F.N., R.N., E.N., L.N ve otomobil sürücü Ş.K. aynı araçta ile yolcu bulunan İ.F, T.K.,'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapatılan yol, büyük maddi hasasın oluştuğu araçların çekiciyle bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.