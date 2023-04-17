Tarım işçisi bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'nın Sanayi Sitesi arkasında saat 10:20 sularında meydana gelen olayda önceden aralarında tartışma olan Mustafa A. ile tarım işçisi Mehmet Ateş tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa A. bıçakla Ateş'e saldırdı. Göğsünden yaralanan Ateş kanlar içinde yere yığıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Ateş'in duran kalbine masaj yaparak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Mehmet Ateş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından evli ve 5 çocuk babası Mehmet Ateş'in cansız bedeni toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'ın Eğilakalan köyüne götürüldü. Cenazeyi teslim alan kardeşi Mustafa Ateş konu hakkında bilgilerini olmadığını söyledi. Cinayetin ardından Mustafa A. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Polis şahsın sorgusunu sürdüğünü bildirdi.