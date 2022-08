Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimi başladı mı, indirimli ürünler hangileri? İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu

ET SATIŞI İÇİN HAZIR

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kooperatif Marketler'de kasap reyonlarının da açılacağını duyurmuştu. Edinilen bilgiye göre, bu konuda da çalışma yapılıyor. Et Süt Kurumu'nun (ESK) çalışması tamamlanınca Kooperatif Marketler'de et de satılacak. ESK, küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirim yapmıştı. Büyükbaş hayvan etinin de önümüzdeki günlerde yüzde 30-35 indirimle satılması planlanıyor.