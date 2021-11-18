Haberler Yaşam Haberleri Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye ziyaret
Giriş Tarihi: 18.11.2021 19:53

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye ziyaret

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye ziyaret

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık beraberindeki ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr.Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti.

Milletvekili Çalık beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr.Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığında gerçekleşen ziyarette Bakan Pakdemirli, Çalık ve beraberindeki heyet ile birlikte kentte devam eden ve gerçekleştirilecek olan tarım ve orman alanındaki projeler ve yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu. Daha sonra Çalık ve beraberindeki heyet, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen ile görüştü.


Milletvekili Çalık, belediye başkanlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretlerde ilçelerin yatırım ve projelerinin değerlendirildiğini, ilgili ödenek ve 2022 yatırım programına alınacak projeler için çalışmalarda bulunulduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Vitor Pereira'nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe'de 5 aylık macera sona erecek...
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını duyurdu: Faiz kararı sonrası dikkat çeken mesajlar!
SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
Koronavirüs pozitif vakalarda yüz yüze eğitim devam eder mi? Sağlık Bakanlığı açıkladı!
Son Dakika: Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasalar o saate kilitlendi
SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...
SON DAKİKA | Döviz alım-satımı ile ilgili yeni karar geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberi: Numan Kurtulmuş'tan yeni asgari ücret açıklaması! Enflasyon oranı üzerinde...
SON DAKİKA: Play-off sonrası dikkat çeken Şenol Güneş sözleri! "Fatih Terim derbiyi kaybederse..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA