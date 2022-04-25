Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den sokak hayvanları açıklaması: Arzumuz 2 milyona çıkarmak

Hayvanların artık kanunda olmaktan çıkarak cana döndüğüne dikkati çeken Kirişci, şunları söyledi:

"Burada da artık çok ağır müeyyideler var. Her şeyden önce hayvanlara yapılan işkence suç olarak tanımlandı. Bunlara ilişkin hapis cezaları var. Bunu biz göz ardı edilmemesi adına da ifade etmiş oluyoruz. Artık batı ülkelerinde olduğu gibi sokaklarında başıboş hayvanlar olmadığı, varsa bile bu hayvanların rehabilite edildiği bir ortamın tesis edilmesi hepimizin arzusudur."

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci, Fındık isimli Golden kırması sokak köpeğini sahiplenerek, hayvanın pasaportunu DKMP Genel Müdürü Üzmez'in elinden aldı. Fındık'ı bir süre seven Bakan Kirişci sonrasında Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi'ni gezerek incelemelerde bulundu.

"PAZAR FİYATLARINI İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KONUŞACAĞIZ"

Bakan Kirişci, etkinliğin ardından bir basın mensubunun mevsimin normalleşmesine rağmen pazardaki fiyatların neden düşmediği sorusunu sorması üzerine, "Biz hayvanlara bakmaya geldik. Hayvanlarla ilgili bir seferberlik başlattık. İnşallah önümüzdeki günlerde o konuları konuşuyor olacağız" dedi.