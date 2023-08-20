Tarım ve Orman Bakanlığından yasa dışı avcılık denetimi: 1263 kişiye ceza kesildi

Bakanlığın sitesinden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan- 31 Ağustos tarihleri arasında uygulanan denizlerdeki av yasağı nedeniyle kaçak avcılığa göz açtırmadı. Denetimler kapsamında, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde boy, zaman, tür, yer, mesafe ve av araçlarına ilişkin düzenlemelere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Yasa dışı balık avcılığı ile mücadele kapsamında 2023 yılının ilk 6 ayında 66 bin 764 denetim yapıldı. Denetimler sonucu, aykırılık tespit edilen 1263 kişi ve iş yerine cezai işlem uygulandı. 168 ton su ürünü ve 635 ağ ve av aracı, 11 balıkçı gemisine el konuldu.

"AV SEZONUNDA DENETİMLER SÜRECEK"

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın görüşlerine de yer verildi. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğin önemine dikkati çeken Yumaklı, denizlerdeki ve iç sulardaki kaynakları korumak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı. Av yasağı döneminde denetimleri daha da artırdıklarına işaret eden Yumaklı, 1 Eylül'de başlayacak yeni sezonda da denetimlerin süreceğini kaydetti.

Su Ürünleri Kanunu ve Bakanlıkça hazırlanan yönetmeliğe göre, Akdeniz'de 15 Nisan-15 Eylül, diğer denizlerde 15 Nisan-31 Ağustos arasında gırgır ağları ile su ürünleri avcılığının yasak olduğu hatırlatılan açıklamada, trol ağ ile balıkçılığın ise Akdeniz'de 15 Nisan-15 Eylül, diğer denizlerde 15 Nisan-31 Ağustos arasında yasak olduğu anımsatıldı.

Ayrıca balıkların üreme boyları, üreme yer ve zamanları ile göç yolları dikkate alınarak, 4 yılda bir güncellenen tebliğlerle yer, zaman, tür, boy, derinlik, mesafe ve avlanma araçları bakımından yeni sınırlama ve sorumluluklar getirildiği aktarıldı.