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Giriş Tarihi: 8.9.2022 17:13 Son Güncelleme: 8.9.2022 18:19

Tarkan konserinin yeni adresi belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Eylül'de kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlama programı dolayısıyla sanatçı Tarkan'ın konser vermesi için hazırlanan sahne önceki gün (Çarşamba) akşam saatlerinde çöktü. Konser Cumhuriyet Meydanı yerine Gündoğdu Meydanı’nda kurulan diğer platformda gerçekleştirilecek. Çöken platformu Tarkan’ın sürekli çalıştığı Staras firmasının kurduğu öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Tarkan konserinin yeni adresi belli oldu

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül'de Konak Cumhuriyet Meydanı yakını Kordonboyu'nda ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform önceki gün (Çarşamba) akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü.

6 gündür kurulması için çalışmaların sürdüğü sahnedeki hem müzik sistemi hem de görüntü sistemi yerle bir oldu. Olay sırasında alanda çalışan 25 işçinin yemek molasında olması olası bir facianın önüne de geçmiş oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından daha sonra çöken sahne için bölgeye vinçler ve İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları getirildi. Vinçler yardımıyla çöken sahnenin bazı bölümleri ayakta tutulmaya çalışıldı. Sahnenin kurulmasında çalışan teknik ekip, merdivenli itfaiye aracı ile platformun üstüne çıkarak inceleme yaptı. Daha sonra durum değerlendirmesi yapan ekip, platformun olası bir kazaya mahal vermemesi için vinçler aracılığı ile sabitlenerek güvenlik önlemi alınmasına karar verdi. 1 kişinin de yaralandığı olayda, mühendislik hatası olduğu iddia edildi. Sahnenin konserden önce çökmesi, 'ya konser sırasında çökseydi, ne olurdu?' sorusunu akıllara getirdi.

YENİ ADRES GÜNDOĞDU MEYDANI

6 gündür yapımı için uğraşılan platformun çökmesinin ardından enkazın kaldırılmasının da bir haftayı bulabileceği belirtildi. Bu nedenle Tarkan'ın konserinin yapılacağı yeni adres Alsancak Gündoğdu Meydanı oldu. Tarkan'ın bugün (Cuma) Gündoğdu Meydanı'ndaki platformda sahne alacağı öğrenildi. Konser ile ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor. Çöken platformu Tarkan'ın sürekli çalıştığı Staras firmasının kurduğu öğrenildi.

TUNÇ SOYER'İN MOROLİ BOZUK

Makam aracıyla olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer'in moralinin oldukça bozuk olduğu gözlendi. 1 kişinin yaralandığı üzücü olayda mühendislik hatası olduğu iddia edildi. Sahnenin konserden önce çökmesi, 'ya konser sırasında çökseydi, ne olurdu?' sorusunu akıllara getirdi.

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Tarkan konserinin yeni adresi belli oldu
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