Tarlabaşında çıkan yangın korkuttu

Tarlabaşı Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı binanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Bülbül Mahallesi Sakızağacı Caddesi üzerindeki 3 binaya sıçradı. Yangını fark eden bina sakinlerinin bir kısmı kendilerini dışarı atarken üst katlarda oturanlar içeride mahsur kaldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri Büyük Kırlangıç Sokak ile Sakızağacı Caddesi'nden yangına müdahale etti.

BİNADA MAHSUR KALANLAR İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmaları sırasında alevler ve yoğun duman nedeniyle binalardan çıkamayan vatandaşları merdiven yardımıyla kurtardı. Bir binanın 1'inci katında mahsur kalan çocuk, yoğun dumanın içinde kendisine ulaşan itfaiye çalışanı tarafından dışarı çıkarıldı. İtfaiyecinin daha fazla dumana maruz kalmaması için pencereden sarkıttığı çocuk daha sonra itfaiye merdivenine alındı.

HEM İNSANLAR HEM DE HAYVANLARI KURTARILDI

Yangın çıkar çıkmaz kendini dışarı atan bir kadın ise içeride kalan kedisini kurtarmaları için itfaiyeden yardım istedi. Yangın çıkan binanın 4'üncü katındaki kedi, taşıma çantasına konularak merdiven yardımıyla çıkarıldı.

MAHSUR KALAN 2'Sİ ÇOCUK 11 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 2'si çocuk 11 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilendikleri öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

4 BİNADA HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında, 1 binanın tamamen oturulamaz hale geldiği tespit edilirken, 3 binanın ise kısmen zarar gördüğü öğrenildi.