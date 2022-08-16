Tarladaki cesede 3 gözaltı

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde önceki gün saat 11:00 sıralarında ayçiçeği tarlasına giden bir kişi, daha önce gördüğü aracı aynı yerde park halinde görünce şüphelendi. Ardından aracın yanındaki ağaçlık alana doğru bakınca yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Hemen polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Yerde yatan kişinin hayatta olmadığı anlaşıldı. Vücudunun değişik yerlerinde çok sayıda bıçak darbesi bulunan erkeğe ait ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, aracı olay yerinden alarak incelemek üzere emniyete götürdü.

17 BIÇAK DARBESİ

Polis ekipleri, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen cesedin 29 yaşındaki müteahhit Emre Öztürk'e ait olduğunu belirledi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede de vücudunda 17 bıçak darbesi tespit edildi. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Emre Öztürk'ü öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

CİNAYETTEN SONRA CENZEYE KATILMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda şüpheli şahısların tespiti sürerken Öztürk'ün cenazesi adli tıp önünde alınırken ailesi iddiaya göre birileriyle kavga etti ve taraflar karakolluk oldu. Polis cinayeti işlediği değerlendirilen ve olaydan sonra cenazeye katılan 1'i kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken olayın nedeni araştırılıyor.