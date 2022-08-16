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Giriş Tarihi: 16.8.2022 21:05 Son Güncelleme: 16.8.2022 21:12

Tarladaki cesede 3 gözaltı

İstanbul Çatalca'da Ayçiçek tarlasında bulunan cesedin 29 yaşındaki müteahhit Emre Öztürk'e ait olduğu ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemelerde 17 bıçak darbesiyle öldürüldüğü değerlendirilen Öztürk'ün cenazesi dün toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili cinayeti işledikten sonra taziyeye gidip aile ile tartışan 1'i kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken olayın nedenine dair araştırmalarda sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Öztürk'ün eski ortağı olduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tarladaki cesede 3 gözaltı

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde önceki gün saat 11:00 sıralarında ayçiçeği tarlasına giden bir kişi, daha önce gördüğü aracı aynı yerde park halinde görünce şüphelendi. Ardından aracın yanındaki ağaçlık alana doğru bakınca yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Hemen polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Yerde yatan kişinin hayatta olmadığı anlaşıldı. Vücudunun değişik yerlerinde çok sayıda bıçak darbesi bulunan erkeğe ait ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, aracı olay yerinden alarak incelemek üzere emniyete götürdü.

17 BIÇAK DARBESİ

Polis ekipleri, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen cesedin 29 yaşındaki müteahhit Emre Öztürk'e ait olduğunu belirledi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede de vücudunda 17 bıçak darbesi tespit edildi. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Emre Öztürk'ü öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

CİNAYETTEN SONRA CENZEYE KATILMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda şüpheli şahısların tespiti sürerken Öztürk'ün cenazesi adli tıp önünde alınırken ailesi iddiaya göre birileriyle kavga etti ve taraflar karakolluk oldu. Polis cinayeti işlediği değerlendirilen ve olaydan sonra cenazeye katılan 1'i kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken olayın nedeni araştırılıyor.

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Tarladaki cesede 3 gözaltı
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