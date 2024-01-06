Tarlaya inen eğitim uçağının pilotu konuştu

'HENDEĞE TAKILMASAYDI RAHAT İNECEKTİ'

Jandarma ekipleri bölgede incelemede bulunurken, kazanın yaşandığı yere gelen özel havacılık şirketinin yönetim kurulu başkanı Ferdi Tercanlıoğlu, pilotun tek başına uçuş yapan bir öğrenci olduğunu belirterek, "Yenişehir Havaalanı'ndan kalkıp önce Yunuseli Havaalanı'na iniyor. Oradan Sivrihisar'a, oradan tekrar kalkıp Yenişehir'e inmek üzereyken buraya sebebini biz de bilmiyoruz, acil iniş yapma gereği duymuş. Şurada bulunan hendeğe takılmasaydı rahat bir şekilde buraya inecekti. Sorun da olmayacaktı. Pilotun durumunda hiçbir şey yok" dedi.