Tarlaya uçtu yanarak öldü

Kütahya'da Tavşanlı Karayolu 25'nci kilometresinde Orhan Kaçar'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarına savrulan otomobil ardından alev aldı. Kaza sonrası sürücü Orhan Kaçar ile yolcu olarak bulunan Özlem Biçer yaralanırken, kendi imkanlarıyla alev alan otomobilden çıkmayı başardı. Diğer yolcu Samet Yavuz ise sıkıştığı yerden kurtulamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, yaralanan sürücüsü Orhan Kaçar ve yolcu olarak bulunan Özlem Biçer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Özlem Biçer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi . Yapılan incelemede sürücü Orhan Kaçar'ın 1.58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yanarak hayatını kaybeden Samet Yavuz'un cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak morga götürüldü. Kazayla ilgili jandarmanın başlattığı inceleme sürüyor.