Tarsus Devlet Hastanesi morg görevlisi tabancayla vuruldu

Alınan bilgiye göre, 15 yıldır Tarsus Devlet Hastanesi ana bina morgunda işçi kadrosunda çalışan Fevzi Yıldırım, morgun önünde dışarıdan gelen ve arkadaşları olduğu öne sürülen 2 kişi tartışmaya başladı. Daha sonra hastane kantininin önüne tartışarak giden 3 kişi arasında kavga çıktı. Bu sırada dışarıdan gelen 2 kişiden biri belindeki tabancayla morg çalışanı Fevzi Yıldırım'ı bacağından ve kolundan vurarak yaraladı. Yaralanan Fevzi Yıldırım acil serviste ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, kolundaki kurşunun çıkarılması için ameliyata alındı. 2 kişi ise hastane polisi ve hastaneye yakın bir ekip tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Morg görevlisinin hayati tehlikesi bulunmuyor.