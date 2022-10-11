Haberler Yaşam Haberleri Tarsus'ta işyeri tahliyesine giden avukat saldırıya uğradı
Giriş Tarihi: 11.10.2022 21:20 Son Güncelleme: 11.10.2022 21:38

Tarsus'ta işyeri tahliyesine giden avukat saldırıya uğradı

Mersin'in Tarsus ilçesinde icra ve polis memurlarıyla birlikte işyeri tahliyesine giden bir avukat saldırıya uğradı.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta işyeri tahliyesine giden avukat saldırıya uğradı

27 yıllık Avukat Sertaç Hayta (52), görevlilerle birlikte Kızılmurat mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde bulunan müvekkili Yemliha Özücoşkun'a ait olan işyerini içinde bulunan kiracı N.B. adlı kişiye tahliye bildiriminde bulundu.

İddiaya göre tahliye edilmesi istenilen işyerini bir süredir kullandığı belirtilen ve üçüncü şahıs konumundaki H.K. adlı kişiye işyerinin 10 gün içinde boşaltması gerektiği bildirildi.

İşyerini kullanmakta olan H.K., tartıştığı Avukat Sertaç Hayta'ya, sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Suratına aldığı kafa darbesi ile yaralanan Av. Sertaç Hayta hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra kendisine kafa atarak saldıran H.K.'den şikayetçi oldu.

Olaydan sonra gözaltına alınan H.K., hakkında düzenlenen evrakla adliyeye sevk edildi. H.K. ifadesinde suçunu kabul ederek, pişman olduğunu, pandemi nedeniyle zor günler geçirip, maddi sıkıntı çektiğini söyledi.

Avukat Sertaç Hayta'ya saldıran H.K. sevk edildiği 2. Sulh Ceza Hakimliğince "Görevi yaptırmamak için direnme" suçu nedeniyle tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan Mersin Barosu, üyeleri olan Av. Sertaç Hayta'ya yapılan saldırıyı kınadı.

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Tarsus'ta işyeri tahliyesine giden avukat saldırıya uğradı
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