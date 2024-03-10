Tarsus’ta Polis memuru eşi tarafından öldürülen Merve Gül’ün annesi kızının gelinliğini yaktı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), yaklaşık bir yıl önce geçimsizlik nedeniyle boşandığı 31 yaşındaki eşi Mervegül Bayer'in sabah işe giderken yoluna çıkmış ve bir süre konuştuktan sonra eski karı koca arasında tartışma cinayetle sonuçlanmıştı.

Tartışma münakaşaya dönüşünce polis memuru Mustafa Yıldır, eski eşi Merve Gül Bayer'i tabancayla başından vurmuş ve ardından kendi kafasına ateş ederek intihar etmişti. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdikten sonra olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından talihsiz kadın, yolda hayatını kaybetmişti. Kızının eski kocası tarafından öldürülen anne Hatice Kurt, kızının gelinliğini gardrobdan çıkarıp ağıtlar eşliğinde gelinliği benzin dökerek yaktı.

Gelinlikle birlikte kendisine eşlik eden genç kızlara tavsiyede bulunan anne Hatice Kurt, "Bu gördüğünüz Merve'nin kefeni. Kızımın sonu bu gelinlikle başladı. Şimdi her şey burada bununla bitecek. Bu olay herkese ders olsun. Evlenirken çok iyi düşünün. Evli olsanız bile kendinize eziyet ettirmeyiniz, yardım isteyin. Bu gelinlik size ders olsun, mesaj olsun. Kötü iyi olmaz, bir insan değişmez bunu unutmayın. Şimdi Merve bizi seyrediyordur. Bu gelinlik kızımın kefeni oldu" dedi.

Anne Hatice Kurt, gelinliğe benzin döküp, ateşe verirken, olayı alkış ve ağıtlarla izledi. Gelinliğin yanması sırasında çevredeki vatandaşlar ise göz yaşlarına hakim olamadı.