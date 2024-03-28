Tartışma yaşadığı 3 aylık hamile eşini öldürdü... İç çamaşırında uyuşturucu bulundu

Kütahya'nın Merkez Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'ta yaşayan Esra Uşak (26) ve Enes Uşak (29) çiftin arasında çocuklarının yetiştirme yurdunda olmasından kaynaklı tartışma çıktı.

Görgü tanıklarından birinin polise verdiği ifadeye göre, önce çocuklarını yurttan geri alabilmek amacıyla konuşurken sonrasında karşılıklı suçlamalar ve ithamlar başladı. Bu duruma öfkelenen Enes Uşak eşinin üzerine yürüdü Daha sonra kavgaya dönüşen olayda Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı olan Esra Uşak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Enes Uşak ise, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Enes Uşak polise verdiği ifadesinde, "Çok pişmanım baştan hiç böyle bir niyetim yoktu.Çocuklarımızı geri almak istemiştim. Sürekli beni suçlayıp hakaret edince kendimi kaybettim" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Eşi tarafından öldürülen kadının iç çamaşırında uyuşturucu bulundu

Hayatını kaybeden Esra Uşak'ın iç çamaşırında plastik tüp içerisinde 3.41 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen narkotik madde ve üzerinde bulunan poların cep kısmında 2 kutu 10 şerit halinde toplamda 100 adet sentetik hap ele geçirildiği açıklandı.

Muhafaza altına alınan narkotik maddeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.