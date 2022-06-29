Tartışmada abisini öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu

Edremit Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gece Harun Kaçmaz, kardeşi A.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Dün tutuklanan A.K.'nin mahkemede, düğünde takılan altınlar nedeniyle kavganın çıktığını söylediği öğrenildi.



İddiaya göre, Harun Kaçmaz, memleketi Van'da yaşayan bir kadına gönlünü kaptırdı. Eşinden ayrılarak Van'da sevdiğiyle birlikte yaşamak isteyen Kaçmaz, düğünde takılan altınları istedi. Eve giden Kaçmaz annesi ve babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.K. ayırmak istedi ama başarılı olmadı. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ağabeyi Harun Kaçmaz'a sapladı ve olay yerinden kaçtı.



Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.