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Giriş Tarihi: 29.6.2022 15:50

Tartışmada abisini öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu

DHA
Tartışmada abisini öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde eşi ile kavga edip, araya giren anne ve babasını darbeden ağabeyi Harun Kaçmaz’ı (25), bıçaklayarak öldüren A.K.'nin (14), ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan A.K.'nin, kavganın eşinden ayrılarak Van’da sevdiği kadınla yaşamak isteyen ağabeyinin düğünde takılan altınları istemesinden çıktığını söylediği öğrenildi.

Edremit Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gece Harun Kaçmaz, kardeşi A.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Dün tutuklanan A.K.'nin mahkemede, düğünde takılan altınlar nedeniyle kavganın çıktığını söylediği öğrenildi.

İddiaya göre, Harun Kaçmaz, memleketi Van'da yaşayan bir kadına gönlünü kaptırdı. Eşinden ayrılarak Van'da sevdiğiyle birlikte yaşamak isteyen Kaçmaz, düğünde takılan altınları istedi. Eve giden Kaçmaz annesi ve babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.K. ayırmak istedi ama başarılı olmadı. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ağabeyi Harun Kaçmaz'a sapladı ve olay yerinden kaçtı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tartışmada abisini öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu
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