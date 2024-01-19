Tartışmayı ayırmak isterken silahla vurularak öldürüldü

Sultangazi'de aralarında arkadaşlarının da bulunduğu iki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalışan genç silahla vurularak öldürüldü. Olay, dün saat 17.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi, Millet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.A. ve M.D. aralarında daha önceden husumet bulunan A.S.Ö ve E.Ö. ile cadde üzerinde karşılaştı. İki grup tartışırken iş yerinden çıkan Abdülhakim Üren tartışmayı ayırmaya çalıştı. E.Ö. üzerinde bulunan silahla Üren'e ateş etti. Olayın ardından E.Ö. ve A.S.Ö olay yerinden kaçtı. Abdülhakim Üren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olaya karışan A.A. ve M.D.'yi olay yerinde, Üren'e silahla ateş eden E.Ö. ve yanında bulunan A.S.Ö.'yü ise Gaziosmanpaşa'da gözaltına aldı.