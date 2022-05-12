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Giriş Tarihi: 12.5.2022 12:10

Tartıştığı annesi ile komşu kadını vurup, kaçtı

DHA
Tartıştığı annesi ile komşu kadını vurup, kaçtı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Halil Emir Kalkan, tartıştığı annesi Güzide Barlas ile komşusu Şanziment Yalman'ı tabancayla vurarak yaraladı. Bir otomobili de kurşunlayan Kalkan, aracı ile olay yerinden kaçtı.

Olay, Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Emir Kalkan ile annesi Güzide Barlas tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Kalkan, belinden çıkardığı tabanca ile annesini bacağından vurarak yaraladı. Daha sonra evinin önündeki bir otomobili kurşunlayan Kalkan, aracına binerek havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada komşulardan Şanziment Yalman da tabancayla vuruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Barlas ile Yalman'ı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Tartıştığı annesi ile komşu kadını vurup, kaçtı
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