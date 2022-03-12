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Giriş Tarihi: 12.3.2022 17:30 Son Güncelleme: 12.3.2022 17:38

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü: Polise mağdur rolü yaptı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü: Polise mağdur rolü yaptı

Denizli’de arabayla boş bir araziye gelen genç, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı polis ekiplerine verdiği ilk ifadesine mağdur rolü oynamasına rağmen yakayı ele verdi.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Çoşgun idaresindeki bir otomobille boş araziye beraberinde gelen Onur Ş. araç içerisinde Çoşgun ile tartışmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışma araç dışında kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Onur Ş. cebinden çıkardığı bıçakla Emre Çoşgun'u göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından Onur Ş. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahale sonrası Çoşgun'u ambulansla Servergazi Hastanesi'ne kaldırdı.

ÇELİŞKİLİ İFADESİ MAĞDUR ROLÜ YAPAN ZANLIYI ELE VERDİ

Arkadaşı Çoşgun'u bıçaklayarak ağır yaralayan Onur Ş. olay yerine gelen polislere verdiği çelişkili ifade sonrası gözaltına alındı. Verdiği ifadede mağdur rolüne bürünen Onur Ş. arkadaşı ve kendisini yaraladıktan sonra kaçan bir başkası olduğunu iddia etmesi üzerine polislerin üçüncü kişi eşgali istediğinde verememesinden ekipler şüphelendi. Olay yeri ekiplerinin incelmelerinde Emre Çoşgun'u 3 yerinden bıçaklayan kişinin Onur Ş. olduğu belirlendi.

ARKADAŞI TARAFINDAN BIÇAKLANAN GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan talihsiz genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşını bıçaklayarak öldüren, polis ekiplerine de mağdur rolü yapan Onur Ş.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü: Polise mağdur rolü yaptı
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