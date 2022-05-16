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Giriş Tarihi: 16.5.2022 11:13 Son Güncelleme: 16.5.2022 11:16

Tartıştığı babasını silahla öldürdü

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Tartıştığı babasını silahla öldürdü

Malatya’da 15 yaşındaki genç tartıştığı babasını silahla öldürdü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi İmbik sokakta Mehmet Ş. (43) ile oğlu Ö.Ş. (15) arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Mehmet Şireli daha sonra uyumak için yatak odasına geçti babasına ait olduğu ileri sürülen tabancayla Ömer Ş., Mehmet Şireli'nin baş kısmana 2 el ateş etti.

BABASINI ÖLDÜRDÜ, POLİSİ ARADI

Ö.Ş.'nin polisi araması ve olay yerine ekiplerin gönderilmesiyle olay ortaya çıktı. Ö.Ş. silahıyla birlikte polis ekibine teslim oldu.
Mehmet Ş.'nin cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Tartıştığı babasını silahla öldürdü
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