Tartıştığı erkek arkadaşı boğazını kesip öldürdü

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde 25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Korkunç olay, saat 06.00 sıralarında Kınık mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Pamukkale Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
mezunu Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı
'dan (25) ayrılmak istiyordu.
KANLAR İÇİNDE BULDULAR
İkili arasında kaldıkları apartta tartışma yaşandı. Zıbıncı, sevgilisi Şirin'in boğazını keserek öldürdü. Daha sonra da otomobiliyle kaçtı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, daireye girdiklerinde Şebnem Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu
'nun morguna kaldırıldı. Şirin'in şarap şirketi ortağı Fevzi Tokat
'ın torunu olduğu öğrenildi.
OTOMOBİLDE YAKALANDI
Olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı için polis ekipleri çevrede geniş çaplı araştırmalara başladı. Etrafı didik didik arayan ekipler, Merkezefendi
ilçesine bağlı Saltak Caddesi'nde zanlıyı otomobiliyle kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan Zıbıncı, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede kendisine yöneltilen "Neden yaptınız?" sorusunu yanıtsız bıraktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
ZANLI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Katil zanlısı Zıbıncı'nın suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Zanlının, çocuk cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi 6 suçtan kaydının olduğu belirlendi.