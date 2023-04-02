Tartıştığı eşini sırtından bıçakladı

Olay, 19 Mayıs Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Murat D. ile eşi Yasemin D. iddiaya göre ailevi nedenlerle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Murat D., eşi Yasemin D.'yi sırtından 3 kez bıçaklayıp, 5 yaşındaki kızını da alıp, kaçtı. Kavak Devlet Hastanesi'ne ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yasemin D.'nin ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Canik ilçesinde gözaltına alınan Murat D. ise ilk ifadesinde, "Eşim eşyaları kesiyordu. Ben de elinden bıçağı alıp, onu yaraladım" dedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.