Haberler Yaşam Haberleri Tartıştığı eşini sırtından bıçakladı
Giriş Tarihi: 2.4.2023 16:05

Tartıştığı eşini sırtından bıçakladı

Samsun'un Kavak ilçesinde Murat D. (46), tartıştığı eşi Yasemin D.'yi (32) sırtından 3 kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

DHA
Tartıştığı eşini sırtından bıçakladı

Olay, 19 Mayıs Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Murat D. ile eşi Yasemin D. iddiaya göre ailevi nedenlerle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Murat D., eşi Yasemin D.'yi sırtından 3 kez bıçaklayıp, 5 yaşındaki kızını da alıp, kaçtı. Kavak Devlet Hastanesi'ne ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yasemin D.'nin ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Canik ilçesinde gözaltına alınan Murat D. ise ilk ifadesinde, "Eşim eşyaları kesiyordu. Ben de elinden bıçağı alıp, onu yaraladım" dedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İYİ Partili isimden şaşkına çeviren sözler! İsabet eden kurşunlar sonrası neler yaşandı? 'Burada herkes seviniyor'
Seccade saygısızlığına 'suspus' oldular: Kılıçdaroğlu'nun ortakları tepki çeken poza neden sessiz?
CHP'li Sağlar, 'AK Parti ve Erdoğan hala birinci' deyince Şirin Payzın şoka girdi! O anlar sosyal medyada viral oldu
Nevşin Mengü'den 'Seccade fetvası': Kılıçdaroğlu'nu aklamak için ne yapacaklarını şaşırdılar
SON DAKİKA: CHP, İzmir'de kentsel dönüşümü eline yüzüne bulaştırdı! Bay Kemal 6 ay önce temel attı, bir arpa boyu yol alınamadı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni seccade pozu sözleri: Vatandaşın hassasiyetini 'operasyon' ve 'iftira' olarak niteledi!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Bilgin açıkladı: Maaşlara vergi ayarı geliyor
SON DAKİKA: AK Parti Meclis'e sundu! TSK'da kritik düzenleme! Emeklilikten, özlük haklarına işte detaylar...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: CHP zihniyetinin ta kendisi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Tartıştığı eşini sırtından bıçakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA