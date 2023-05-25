Tartıştığı eşinin boğazından bıçaklayarak öldürdü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Vezire Ertürk ve eşi 35 yaşındaki Deniz Ertürk arasından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Çift arasında yaşanan tartışma büyüyünce Ertürk, eşini önce darp etti. Hırsını alamayan gözü dönmüş koca, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini boğazından defalarca bıçakladı. Çocukların okulda olduğu sırada yaşanan olayda, Vezire Ertürk, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Komşuların durumu 112 Acil Servis'e bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polisler sevk edildi. Evde yapılan çalışmalar sonucu Vezire Ertürk'ün aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Ertük'ün cansız bedeni otopsi için Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Korkunç cinayetin ardından kalıplara karışan Deniz Ertürk'ün yakalanması amacıyla ilçede polis geniş çapta çalışmalara başladı. Polisin çalışmaları sonucu, Ertürk kısa sürede yakalanırken, ifadesi alınmak üzere Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.